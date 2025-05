Bungie está pasando por un complicado momento. La semana pasada se dio a conocer que un exempleado de la compañía había plagiado arte para Marathon. Si bien la compañía aceptó este error, la recepción del público ha sido negativa. Esto, junto a un par de problemas relacionados con este juego, han dañado significativamente la moral de los empleados.

De acuerdo con Forbes, tras darse a conocer el plagio al arte de ANTIREAL, los empleados de Bungie han comenzado a expresar sus preocupaciones respecto al éxito de Marathon. Junto a esto, las pruebas cerradas del título que se llevaron a cabo hace unas semanas no tuvieron la recepción esperada. Para rematar, los desarrolladores sienten una gran presión por parte de los directivos del estudio y de PlayStation, quienes esperan que este título tenga un gran desempeño comercial.

La presión de sus superiores, el caso de plagio, el cual es el cuarto de este tipo en los últimos años, y la mixta recepción previa, no solo ha disminuido la moral dentro de Bungie, sino que ha llevado a más de una persona a cuestionar si el juego cumplirá con su fecha de lanzamiento. Hasta el momento, sigue en pie la llegada de Marathon a PS5 y PC en septiembre de este año, pero nada descarta la posibilidad de un retraso.

Recordemos que Marathon es el primer proyecto de Bungie alejado de Destiny en varios años, por lo que el título representa más que solo una pieza más en el fallido plan de PlayStation por enfocarse en los juegos de servicio. Esta entrega será un shooter de extracción PvPvE, el cual la compañía espera mantener con vida durante mucho tiempo, aunque esto depende de su éxito comercial.

Marathon llegará al PlayStation 5 y PC el próximo 23 de septiembre del 2025. En temas relacionados, Bungie habla sobre el arte robado. De igual forma, el director del juego explica por qué esta entrega no es un free-to-play.

Nota del Autor:

Aunque tal vez muchos no lo vean así, Marathon es un juego que podría definir el futuro del estudio. Si el juego fracasa, es probable que veamos un reenfoque en Destiny, pero no se descarta un fuerte golpe al estudio, el cual no solo afectará la moral de los empleados, sino que podría terminar en el despido de una parte importante de trabajadores.

Vía: Forbes