Toman como rehén a personaje importante de Black Clover

Black Clover se encuentra oficialmente en el arco final, y el suspenso del capítulo más nuevo de la serie realmente está tomando a un personaje querido como rehén Asta ya se encontró en la primera pelea mortal contra el villano principal, Lucius Zogratis, y los capítulos han demostrado que tan peligroso es el personaje que tiene a todos contra las cuerdas.

La pelea comenzó cuando el villano hizo su movimiento en Clover Kingdom, y la hermana Lily quedó atrapada en medio de todo, ya que Asta la había llevado a su lado. Antes de confesarle su amor, Lucius la interrumpió en el peor momento antes de que pudiera escapar de manera segura. Eso la puso en la mira de cuando él la captura y le lava el cerebro antes de que termine el último capítulo.

