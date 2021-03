Tom Holland cree haber hecho un mal trabajo con el papel de Nathan Drake

Tras un sinfín de retrasos y complicaciones, la película de Uncharted finalmente concluyó con el proceso de filmación a finales del año pasado. Todos queremos que la película sea buena, aunque Tom Holland, quien interpreta a un joven Nathan Drake en el filme, no se siente muy seguro respecto a su actuación.

Como parte de una reciente entrevista para GQ Magazine, la publicación explica que Holland tuvo que ponerse en forma para el papel, y gran parte de eso tiene que ver con “lucir genial”. Parece que el actor se preocupó más por “verse bien” que por hacer un buen trabajo como Drake:

“En cuanto te empiezas a preocupar por cosas como ‘¿Me veo bien en esta toma?’, actuar se vuelve algo más que solo interpretar a un personaje. Creo que caí bajo esa premisa en Uncharted donde lo único que quería era ‘verme bien’. Tuve que interpretar a este chico rudo – básicamente tuve que ser Mark Wahlberg. Mi personaje es un maldito héroe de acción en estos momentos.”

Holland también confirmó que todavía no ha visto la película, así que no sabe qué tan bien o mal le salió el papel, pero asegura que el error que cometió durante el largometraje no volverá a suceder en ninguno de sus futuros proyectos.

Fuente: GQ Magazine