Si bien todos estamos atentos al desarrollo de la serie de Harry Potter para HBO Max, la realidad es que este no es el único proyecto relacionado con el Mundo Mágico. Para la sorpresa de muchos, la obra de Harry Potter and the Cursed Child ha atrapado la atención del público al darse a conocer que Tom Felton retomará el papel de Draco Malfoy para esta obra.

Por medio de sus redes sociales, Felton reveló que, a sus 37 años, está listo para retomar el papel de Draco. Sin embargo, en esta ocasión no lo hará para la pantalla grande, sino que aparecerá en este papel durante la obra de Harry Potter and the Cursed Child en Broadway. Será el próximo 11 de noviembre del 2025 cuando suba al escenario en donde todos los fans tendrán 19 semanas para verlo.

Tom Felton vuelve a ser Draco Malfoy. pic.twitter.com/GeDfVWbK2o — El Profeta (@EiProfeta) June 5, 2025

Felton, a diferencia del elenco principal, ha estado abierto a aparecer en cualquier cosa que tenga que ver con Harry Potter, siendo parte de eventos de fans y proyectos oficiales por parte de Warner Bros. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que retome el papel de Draco en lo que es básicamente una secuela de los libros originales.

A este ritmo, no sería una gran sorpresa escuchar que Felton le dé vida a Lucius Malfoy, el padre de Draco, en la serie de Harry Potter, o al menos que tenga un cameo en algún episodio. En temas relacionados, estos son los actores principales para la serie de Harry Potter. De igual forma, J.K. Rowling reacciona a este elenco.

Vía: Tom Felton