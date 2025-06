Todos los eventos de verano de videojuegos en 2025

El mes de junio está arrancando de forma fuerte si hablamos de los videojuegos, dado que dentro de un par de días habrá acontecimientos que gustarán a todo tipo de jugadores, ya sea para quienes prefieren Nintendo, PlayStation, Xbox, terceras compañías y hasta los indies. De hecho, esta misma semana todo da comienzo, y aquí te damos los horarios de las diferentes transmisiones y conferencias que puedes ver en cualquiera de tus dispositivos.

Mientras Nintendo Switch 2 capta la atención del mercado, el Summer Game Fest 2025 toma el relevo del extinto E3 como el evento principal para presentaciones, tráilers y anuncios. Aunque estudios como Ubisoft optaron por no realizar evento propio este año, otros aprovecharán la vitrina global para revelar novedades importantes.

El festival se lleva a cabo del 4 al 9 de junio y ya ha dejado adelantos como la demo técnica de The Witcher 4, presentada por CD Projekt Red durante el evento State of Unreal. Renderizada en una PS5 estándar, la escena corrió a 60 fps con trazado de rayos, generando grandes expectativas para el futuro RPG.

A continuación, el calendario oficial de transmisiones con los horarios en hora del centro de México (CT) y hora del Pacífico (PT):

Calendario del Summer Game Fest 2025

Evento Fecha Hora México (CT) Hora Pacífico (PT) Sony State of Play 4 de junio 15:00 14:00 Summer Game Fest Live 6 de junio 15:00 14:00 Day of the Devs 6 de junio 16:00 15:00 Devolver Direct 6 de junio 17:00 16:00 IOI Presentation 6 de junio 19:00 17:00 Wholesome Direct 7 de junio 10:00 08:00 Women-Led Games Showcase 7 de junio 11:00 09:00 Latin American Games Showcase 7 de junio 12:00 10:00 Southeast Asian Games Showcase 7 de junio 13:00 11:00 Green Games Showcase 7 de junio 14:00 12:00 Frosty Games Fest 7 de junio 17:00 15:00 Xbox Games Showcase 8 de junio 11:00 10:00 Death Stranding 2: On The Beach – Gameplay Premiere 8 de junio 19:00 18:00 Black Voices in Gaming 9 de junio 11:00 08:00

Las transmisiones estarán disponibles en los canales oficiales de YouTube y Twitch del festival. El evento principal, Summer Game Fest Live, se realizará el viernes 6 con una duración aproximada de dos horas. Geoff Keighley, anfitrión y organizador, ha prometido “revelaciones espectaculares y nuevos anuncios”.

Se espera información de juegos clave como Fable, Perfect Dark, Gears of War: E-Day, y el nuevo proyecto de Arkane Studios, Blade. Además, Xbox podría mostrar avances de Call of Duty, State of Decay 3, Clockwork Revolution, y otros títulos desarrollados por sus estudios internos y socios.

Recuerda que en el sitio cubriremos los más importantes.

Vía: EGD

Nota del autor: A mí solo me llaman la atención tres: PlayStation, Xbox y Summer Game Fest. Esperemos haya muchos anuncios interesantes.