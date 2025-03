La próxima semana se llevará a cabo el esperado Nintendo Direct enfocado por completo en el Switch 2. Aunque aún hay muchos detalles que se desconocen sobre la presentación, los fans esperan que este evento nos dé un gran vistazo a la siguiente consola de la Gran N, resolviendo varias de las dudas que el público en general tiene sobre este hardware. De esta forma, les compartimos todos los detalles sobre el Nintendo Direct.

El Nintendo Direct enfocado en el Switch 2 se llevará a cabo el próximo 2 de abril a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento se desconoce cuánto durará el evento, se espera que la presentación nos dé cerca de una hora de nueva información sobre la consola de la compañía japonesa, algo similar a lo que vimos con la presentación del Nintendo Switch en el 2017.

Respecto al contenido del Direct, se espera que Nintendo no solo nos muestre al Switch 2 en acción, sino que también se dé a conocer su precio, el cual se especula podría ser de $400 dólares, así como su fecha de lanzamiento, la cual múltiples rumores han señalado que sería finales de junio del 2025.

Aunque no sería el enfoque de toda la presentación, también veríamos varios detalles técnicos sobre la consola, como la resolución de la pantalla, la memoria de almacenamiento, la batería, y mucho más. Junto a esto, Nintendo se tomaría un tiempo para compartir más información sobre los accesorios y las nuevas funciones de los Joy-Con.

Por último, pero no menos importante, los juegos tendrán un gran énfasis. Sabemos que un nuevo Mario Kart está en desarrollo, el cual probablemente sea un título de lanzamiento, pero también se espera que tengamos un nuevo vistazo a títulos como Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A, así como algunas sorpresas first y third party.

Por el momento solo nos queda esperar al próximo 2 de abril a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México), ese día tendremos toda la información que deseamos escuchar sobre el Nintendo Switch 2. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el aspecto técnico de la consola aquí. De igual forma, esta sería la gran carencia técnica del Switch 2.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para esta presentación. Conocer todos los detalles sobre el Switch 2 y ponerle fin a cientos de rumores es algo que espero con ansias. Lo que más me interesa es ver qué tipo de juegos llegarán a esta consola, tanto en su lanzamiento como en fechas posteriores.

Vía: Vandal