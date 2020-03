Todo esto llegará a Xbox Game Pass en marzo 2020

Xbox Game Pass continúa siendo una de las cartas más fuertes para los usuarios de de Xbox One y PC. Al igual que lo meses pasados, marzo pinta para ser un gran mes. A pesar de que varios títulos dejarán la plataforma en los próximos días, Ori and the Will of the Wisps llegará el día de su lanzamiento.

A partir del 5 de marzo, NBA 2K20 y Train Sim World 2020 estarán disponible en Game Pass para Xbox One. Después, el 11 de marzo, el tan esperado Ori and the Will of the Wisps llegará al servicio y lo podrás disfrutar desde el día de lanzamiento. Por último, al menos hasta el momento, el entretenido y carismático Pikuniku se encontrará a tu disposición el 12 de marzo.

En cuanto a PC, en algún punto de este mes estarán disponibles The Lord of the Rings: Adventure Card Game, Mother Russia Bleeds, Ori and the Will of the Wisps, Pikuniku y Train Sim World 2020. Por último te recordamos que Halo: Combat Evolved Anniversary ya está disponible en el servicio.

Vía: Xbox