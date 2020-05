Todo esto llegará a Xbox Game Pass a partir de mañana

Una vez más Xbox Game Pass se encuentra en expansión. Como ya sabíamos Red Dead Redemption II llegará el día de mañana a este servicio, y para alegrar más a los jugadores, Xbox ha revelado que tres título más estarán disponibles en la versión de consola, entre los que destaca Final Fantasy IX.

A partir del día de mañana, 7 de mayo, DayZ y Red Dead Redemption II llegarán a Xbox One gracias a Game Pass. Cabe señalar que RDR II ofrece Red Dead Online, aunque es requerida una cuenta de Xbox Live Gold para acceder a este componente en línea.

Por otro lado, Final Fantasy IX llegará a Xbox Game Pass el próximo 14 de mayo, seguido de Fractured Minds el 19 de este mes. Pero eso no es todo, debido a que Moving Out, Streets of Rage 4, Human: Fall Flat – Thermal DLC y Human: Fall Flat – Thermal DLC, ya están disponibles en este servicio.

En cuanto a PC, Endless Legend llegará a esta plataforma, aunque no se proporcionó una fecha exacta. De igual forma, podrás encontrar Halo Master Chief Collection: Halo 2 listo para ser disfrutado el próximo 12 de mayo y, por último, Final Fantasy IX estará disponible el 14 de mayo.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, debido a que un par de juegos dejarán Xbox Game Pass, y a continuación te damos la lista completa:

7 de mayo:

-Grand Theft Auto V

15 de mayo:

-Black Desert

-DOOM

-Lego Ninjago Movie Video Game

-Mega Man Legacy Collection 2

-Metal Gear Survive

-The Banner Saga

-Wolfenstein II: The New Colossus

-Imperator: Rome

-Rise of the Tomb Raider

-West of Loathing

En temas similares, tendremos nuevos anuncios de Xbox cada mes durante el resto de 2020. De igual forma, Project xCloud llegará a Xbox Game Pass este año.

Vía: Xbox