TLOU 2: Recrean tráiler de la historia en increíble animación de LEGO

The Last of Us es un juego bastante sombrío, y parece que su secuela llevará las cosas todavía más lejos. Lo nuevo de Naughty Dog, que está a poco más de una semana para su lanzamiento, ha tenido bastantes tráilers, y todos nos muestran lo brutal y violento que es este mundo. Lo último que querrías es asociarlo con algo tan inofensivo y llamativo como LEGO, pero en esta ocasión funcionó bastante bien.

Sí, alguien ya recreó uno de los tráilers de The Last of Us Part II en una animación de LEGO. La puedes ver acá arriba, y te recomendamos que lo hagas. Creada por Pavel Prokhorov, el tráiler de la historia que nos muestra a Joel en esta segunda parte ha sido reconstruido con mucho detalle utilizando estas figuras, y el resultado es impresionante.

El video ya captó la atención, y aprobación, de algunos de los creadores del juego. Halley Gross, que co-escribió el título junto a Neil Druckmann, demostró estar muy emocionada:

Um someone remade our whole trailer out of legos and I’m ON THE FLOOR: The Last of Us Part II – Lego Story Trailer https://t.co/OjUA7YzgUa — Halley Gross (@Grosstastic) June 9, 2020

“Alguien ya recreó nuestro tráiler completo utilizando legos y ESTOY SIN PALABRAS.”

Druckmann también compartió el video en redes sociales:

“Está. Muy. Bueno.”

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PlayStation 4. Checa nuestras impresiones previas en el siguiente artículo.

Fuente: Pavesome Films