Por décadas, la gente ha sometido a las consolas de videojuegos a múltiples pruebas para descubrir qué tan resistentes son a los golpes. Claro, una caída sencilla probablemente no sea un problema, pero lanzar un PS5 desde el piso 25 de un edificio seguramente lleva este tipo de experimentos al límite. Esto es algo que un fan decidió poner a prueba.

No hace mucho, el canal de YouTube conocido como TechRax publicó un video en donde lanzó un PS5 desde el piso 25 de un edificio. El objetivo es ver si la consola de PlayStation es capaz de resistir un golpe sumamente fuerte. ¿Acaso esta pieza de hardware sobrevivió?

Como pudieron ver, el PS5 recibió un fuerte golpe en la parte frontal, en donde se encuentra el lector de discos. Al intentar usar el botón de inicio, el PS5 no respondió, esto seguramente a que el impacto básicamente destruyó esta sección. Si bien TechRax señala que prender la consola es imposible, nunca intentó usar el DualSense para encender el PS5, así que no hay respuesta clara.

Por otro lado, el daño al exterior de la consola no fue tan grave. Sí, algunas piezas salieron volando, pero básicamente la sección del impacto fue la dañada, y el resto de la consola se ve bien. Quizás en el interior las cosas tengan un mayor daño. En temas relacionados, el PS5 vendió más de un millón de unidades en Japón durante 2021. De igual forma, Bowser y Mario fueron usados para promover el PS5 en China.

Nota del Editor:

Queda claro que el PS5 es resistente. Quizás una caída de un par de metros no sea un verdadero problema para la consola. No voy a experimentar con mi consola, pero esto hará que no me preocupe tanto si sufre de algún golpe menor.

Vía: TechRax