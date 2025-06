La serie de Thief es una de las más amadas por muchos jugadores, pero no ha sido una de las más exitosas. De esta forma, es una gran sorpresa escuchar que una nueva entrega ya está en desarrollo. Sin embargo, esta no será una experiencia tradicional, puesto que será una exclusiva del PlayStation VR2. De esta forma, Thief VR – Legacy of Shadow llegará a nuestras manos en algún punto del 2025.

Vía: State of Play