The Terminator llegará a Ghost Recon: Breakpoint

En diciembre del año pasado, Ubisoft anunció que estarían retrasando la actualización 1.1.0 para Ghost Recon: Breakpoint. Esta decisión también implicó el retraso del primer evento especial del juego con Terminator, pero ahora ya sabemos cuándo estará disponible en PS4, PC y Xbox One. La siguiente actualización ya está disponible el día de hoy, pero el evento debutará hasta el día de mañana, 29 de enero.

La cuenta oficial del juego compartió via Twitter un breve adelanto, así como la fecha para este evento, y lo puedes ver por ti mismo aquí abajo:

The future is almost here. The Terminator arrives January 29. pic.twitter.com/JEx5Nrr4Li

— Ghost Recon (@GhostRecon) January 27, 2020