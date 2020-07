The Spongebob Movie: Sponge on the Run llegará a Netflix en 2021

Como sabrán, la nueva película de Bob Esponja, conocida como The Spongebob Movie: Sponge on the Run, fue retrasada hasta 2021, debido a los problemas que ha creado el COVID-19. Esta cinta llegará a Estados Unidos gracias a una plataforma de streaming poco conocida, mientras que en el resto del mundo, con la excepción de China, la podremos disfrutar en Netflix.

Originalmente, se suponía que la tercera película de Bob Esponja saldría en mayo de este año, pero se retrasó hasta agosto solo para volver a posponer su debut hasta principios de 2021. Mientras que en Estados Unidos los fans de la esponja amarilla tendrá que contratar CBS All Access, una plataforma no tan popular, en el resto del mundo podremos disfrutar de Sponge on the Run en Netflix en un par de meses. Por otro lado, Paramount Pictures, encargados de la distribución de la película, debutarán la cinta animada en el mercado de China por su cuenta en algún momento del futuro.

Como es costumbre con este tipo de anuncios, un sector de los fans no está contento con esta decisión. No solo la película tardará en llegar a Estados Unidos, sino que para disfrutar de la cinta, será necesario una suscripción a una plataforma de streaming no tan popular en la región. De esta forma, los fans de Bob Esponja no respondieron a esta nueva información de la mejor forma posible.

I never understood why shouldn’t area get left out on things — Chase Casto (@ChaseCasto2) July 16, 2020

Welp, this is what VPNs were made for. — Seth – Say His Name, Elijah McClain. (@r_murdick) July 16, 2020

w for everyone except america — UnderQuarintineRN (@senpainaenae96) July 16, 2020

Spongebob Movie Sponge on the Run coming soon on Netflix?! 😱 pic.twitter.com/sH1LgdP6A0 — Rachel Kelly ❤️ #Sora4Smash (@AjleeKelly) July 16, 2020

CBS All Access got a US rights, Netflix has an INTERNATIONAL rights (except China). Is this reminds me of Uncut Gems when the INTERNATIONAL Netflix users get a chance to get the film itself!? You lucky bastards international viewers. — PhysDigiCollect's Corner (@disdigcorner) July 16, 2020

The Spongebob Movie: Sponge on the Run llegará a nuestra región gracias a Netflix a inicios de 2021, y el por el momento se desconoce cuándo sucederá exactamente esto. Por lo mientras, puedes checar nuestra reseña y gameplay del remake de Battle For Bikini Botton aquí.

Vía: Variety