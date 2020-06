The Pokémon Company registró su segundo mejor año en la historia

En 1996 llegó al mercado Pokémon Red y Green a Japón, desde entonces, esta propiedad ha crecido de gran manera, a tal grado de ser considerada una de las marcas de entretenimiento más redituables en el mundo. Recientemente, The Pokémon Company liberó su informe financiero del último año fiscal, en donde registraron su segundo mejor año en cuanto a ganancias.

The Pokémon Company (un grupo formado por Nintendo, Game Freak y Creatures), compartió su reporte financiero, el cual abarca de febrero de 2019 a febrero de 2020. Las ganancias netas de la compañía ascendieron a los ¥15.367 mil millones de yenes, lo que se traduce en alrededor de $143 millones de dólares. Lo anterior representa un aumento de 14.8% en relación con el año anterior, en el que se registraron aproximadamente ¥13 mil millones de yenes.

De acuerdo con información de Daniel Ahmad, analista de Nikko Partners, las ganancias de la compañía provienen principalmente de Pokémon Go. De igual forma, destaca el lanzamiento de Pokémon Sword and Shield el año pasado, el cual fue considerado un éxito a nivel global.

De esta forma, The Pokémon Company gozó de su segundo mejor año en la historia, sólo siendo superado por 2017, periodo en que debutó Pokémon Go y se generaron ¥16 mil millones de yenes. Como pudieron ver en la previa gráfica, los ingresos de la compañía van en aumento cada año desde 2018. Será interesante ver cuál será el desempeñó de esta empresa a lo largo de 2020, especialmente considerando la pandemia actual.

