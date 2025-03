The Order: 1886 recibe cameo en popular juego de PS5

El nuevo nivel de Astro Bot para PS5 ha sorprendido a los jugadores al incluir un homenaje a dicho juego. Como parte de la última actualización del juego de plataformas, el modo Speedrun ahora cuenta con un nivel llamado Hard to Bear, donde los jugadores pueden encontrar a Sir Galahad, protagonista del título de Ready at Dawn. Además, el personaje aparece en la zona central del juego empuñando su característico fusil eléctrico.

Este guiño a The Order: 1886 es una sorpresa inesperada, considerando que las posibilidades de una secuela han sido prácticamente nulas. Como ya dijimos, pese a su impresionante apartado gráfico y su innovadora ambientación steampunk, el juego fracasó comercialmente debido a su corta duración, su jugabilidad limitada y la falta de contenido rejugable. A pesar de su potencial, las críticas negativas terminaron sepultando cualquier plan de continuar la historia.

Aquí lo puedes ver:

La actualización de Astro Bot no solo rinde tributo a The Order: 1886, sino que también incorpora referencias a otras franquicias icónicas. Entre los personajes invitados en este último lote de niveles se encuentran Heihachi Mishima de Tekken, Toan de Dark Cloud y Jade de Beyond Good & Evil. Además, se confirmó que el próximo y último nivel de Speedrun, Hardcore Blindado, llegará el 13 de marzo.

Con este homenaje, el GOTY de 2024 sigue consolidándose como una celebración de la historia de PlayStation, recordando tanto éxitos como títulos que no lograron despegar. Aunque el título de acción no tuvo la acogida esperada, su legado aún permanece en la memoria de los jugadores y en pequeños detalles como este, que mantienen viva la nostalgia por lo que pudo haber sido. Incluso puede haber una segunda oportunidad a futuro.

Vía: Pushsquare