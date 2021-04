The Offspring celebra su nuevo disco con crossover de World of Tanks

¿Qué tiene que ver The Offspring, popular banda de punk rock, con World of Tanks? Uno pensaría que nada, sin embargo, eso no es del todo cierto. Para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, este conjunto llegará próximamente al exitoso título de Wargaming en una extraña, pero bienvenida, colaboración.

Este nuevo contenido incluirá un tanque ligero estadounidense de nivel III conocido como TL1 PLC, mismo que estará adornado con un estilo Preffy Fly 3D y por supuesto, también tendrá instrumentos musicales y hasta patinetas. Este tanque lo puedes ver en la imagen de cabecera para esta nota.

Interesantemente, esta no sería la primera vez en que The Offspring y World of Tanks tienen una colaboración. En 2019 se añadió a los miembros de la banda al título, y posteriormente, The Offspring incluso tocó durante el Wargaming Fest ese mismo año.

Via: Gamasutra