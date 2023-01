Al igual que muchos juegos en los últimos años, The Lord of the Rings: Gollum ha sufrido de múltiples retrasos, e incluso cuando todo parecía indicar que este título por fin estaría disponible en septiembre del año pasado, Nacon, el co-editor de esta entrega, anunció un retraso para algún punto de 2023. Afortunadamente, parece que la espera está por terminar, ya que The Lord of the Rings: Gollum ya tiene nueva ventana de lanzamiento.

De acuerdo con VCG, The Lord of the Rings: Gollum llegará a consolas y PC entre abril y septiembre de 2023. En algún punto de este periodo de seis meses este título estará disponible. En su momento, se había mencionado que el juego iba a estar disponible en plataformas de PlayStation y Xbox en septiembre del año pasado, con la versión del Switch planeada para otra fecha.

Por el momento se desconoce si la versión Switch ahora llegará el mismo día que el resto. En The Lord of the Rings: Gollum, como su nombre lo indica, tomamos el control de Gollum en una aventura enfocada en la narrativa y el sigilo que se lleva a cabo a la par de los eventos de La Comunidad del Anillo. En temas relacionados, puedes ver gameplay de este título aquí.

Nota del Editor:

Por extraño que suene, The Lord of the Rings: Gollum es uno de los juegos que más espero del año. Como gran fan de la obra de Tolkien, esta experiencia se posiciona como una propuesta bastante interesante que debo de probar.

Vía: VGC