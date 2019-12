The Game Awards 2019 alcanzó un nuevo récord de transmisiones

The Game Awards logró un nuevo récord personal este año, con la edición 2019 alcanzando millones de transmisiones en vivo alrededor del mundo. Un comunicado oficial sobre los espectadores del show nos dice que el evento tuvo 45.2 millones de transmisiones en vivo a través de plataformas como YouTube, Twitch y Twitter.

Transmitido en más de 50 plataformas digitales este año, The Game Awards continuó expandiendo su alcance y parece haber tenido mucho éxito con todas esas transmisiones. A comparación del año pasado, el show tuvo 26.2 millones de transmisiones evento, representando un aumentó del 73%. A través de Twitter, Geoff Keighley agradeció a todos los espectadores por el éxito obtenido:

Thank you for watching and supporting #TheGameAwards We’re honored to announce a record 45 million livestreams for the 2019 show, an increase of 73% over last year. The gaming industry keep growing. And I finally got to meet Beaker. pic.twitter.com/DHniqExMzZ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 18, 2019