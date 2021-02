The Falcon and The Winter Soldier estrenó nuevo tráiler durante el Super Bowl

Aunque parece que los ojos del mundo están sobre WandaVision en estos momentos, no hay que olvidar a The Falcon and the Winter Soldier, la siguiente gran serie del MCU. A poco más de un mes de su estreno, Marvel y Disney quieren emocionar al público. De esta forma, el día de ayer, durante el Super Bowl, se estrenó un nuevo tráiler para este nuevo capítulo en el universo de héroes.

Esta serie está enfocada en Bucky Barnes y Sam Wilson después de Endgame. Sin embargo, estos dos no son los únicos personajes familiares que aparecen en el tráiler, sino que también vemos al villano de Captain America: Civil War, Helmut Zemo, y a Sharon Carter, el antiguo amor de Steve Rogers.

De igual forma, se liberó el póster oficial de la serie.

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará el próximo 19 de marzo de 2021 en Disney+. Además de los personajes titulares, se ha confirmado que otro Avenger aparecerá en esta serie.

Vía: Marvel