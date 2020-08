The CW ya trabaja en un live-action de las Chicas Superpoderosas

Si creciste durante los años 90’s, seguramente recordarás que Cartoon Network era hogar de muchísimas y muy queridas caricaturas. Entre ellas, las Chicas Superpoderosas, que ahora regresarán a la televisión con una adaptación live-action a cargo de The CW, cadena estadounidense que ha producido shows como The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, y más recientemente, Stargirl.

De acuerdo con información de Variety, esta nueva adaptación televisiva se enfocará en la vida adolescente del trio de superheroínas, quienes ahora han abandonado sus días como combatientes del crimen, pero una nueva amenaza las obligará a juntarse una vez más. Greg Berlanti, productor ejecutivo de las series previamente mencionadas, también fungirá como productor en este proyecto bajo su compañía, Berlanti Productions.

Lamentablemente, hasta aquí llegan los detalles, pues por ahora no se tiene mayor información del live-action, ni siquiera una ventana de lanzamiento. Habrá que esperar para tener mayor información. La caricatura original de las Chicas Superpoderosas se transmitió de 1998 a 2005 con 78 episodios. En 2016 se empezó a transmitir un reboot a través de Cartoon Network.

Via: Variety