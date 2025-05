The Batman tendrá más series spin-off

El universo de The Batman está en constante expansión, incluso si parece que la segunda película nunca llegará a los cines. Tras el éxito de The Penguin, esto no debería ser una gran sorpresa, y Warner Bros. está buscando la forma de capitalizar en el éxito del trabajo de Matt Reeves.

En una reciente entrevista con Deadline, Lauren LeFranc, showrunner de The Penguin, tuvo la oportunidad de hablar sobre el futuro de las series de The Batman. Aquí no solo insinuó que no tendremos una segunda temporada de la serie que capturó a millones de fans en el 2024, sino que Warner Bros. ya está buscando la forma de crear más producciones de este tipo. Esto fue lo que comentó:

“Están en las primeras fases de desarrollo”.

Aunque la showrunner no compartió información detallada, ha dejado en claro que ya hay un par de series de The Batman en desarrollo, y probablemente pasen un par de años antes de que tengamos más información al respecto. Recordemos que hace tiempo se reveló que Warner Bros. estaba trabajando en shows sobre la policía de Gotham y la prisión de Arkham, los cuales entraron en una pausa indefinida o fueron cancelados

Sin embargo, después de The Penguin, la compañía podría enfocarse por completo en series protagonizadas por los villanos de este universo, como Joker, Catwoman y Riddler. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes relacionados con este universo. En temas relacionados, esta es la fecha de rodaje de The Batman II. De igual forma, ¿Robert Pattinson será el Batman del DCU?

Vía: Deadline.