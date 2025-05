The Batman II ya tiene fecha de rodaje

Han pasado tres años desde que Warner Bros. confirmó que The Batman II será toda una realidad. Sin embargo, la película protagonizada por Robert Pattinson se ha retrasado en múltiples ocasiones. Afortunadamente, parece que todo por fin está avanzando en orden, puesto que ya hay una fecha de grabación para esta secuela.

De acuerdo con Production Weekly, The Batman II comenzará su filmación en marzo del 2026. Recordemos que la cinta estará disponible hasta finales del 2027, por lo que hay tiempo suficiente para la producción. Sin embargo, el reporte también ha señalado que el nombre de Matt Reeves, el director, ha desaparecido.

Por el momento, múltiples rumores han señalado que el director se enfrenta a una serie de problemas personales, algo que le impediría participar en la producción de The Batman II. Hasta el momento, no hay información oficial que logre confirmar o negar este reporte. Recordemos que Reeves es parte esencial de este universo, puesto que también le dio forma a la serie de The Penguin.

Hasta el momento, Warner Bros. mantiene en pie el estreno de The Batman II para el 1 de octubre del 2027. Sin embargo, nada descarta la posibilidad de que esta fecha vuelva a cambiar en un futuro. En temas relacionados, una secuela del Batman de Tim Burton está en camino. De igual forma, revelan arte de la cancelada secuela de Batman: Arkham Knight.

Vía: Production Weekly