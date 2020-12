The Airship, el nuevo mapa de Among Us, ya está disponible en Switch, pero…

Among Us llegó a Nintendo Switch el día de ayer, de esta forma debutando en consolas. Aunque esta versión es la misma que puedes encontrar en PC y dispositivos móviles, se ha descubierto que The Airship, el nuevo mapa planeado para el siguiente año, ya se encuentra disponible en esta edición… aunque es por un error.

Innersloth, los desarrolladores, han mencionado que The Airship estará disponible a principios de 2021, sin una fecha en específica por el momento. Sin embargo, GameXPlain ha descubierto una forma de acceder a este mapa antes de tiempo. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

-Ir a partida local.

-Crea tu propia partida.

-Selecciona el mapa de The Airship.

-Sal y ve a partida en línea.

-Elige anfitrión.

-No selecciones un mapa, en su lugar crea una habitación e invita que tus amigos (al menos cuatro).

Among Us se ha convertido en uno de los juegos más populares del año. Pese a que Innersloth lanzó este título en 2018, no fue sino hasta hace un par de meses que esta experiencia multiplayer cautivo a miles de personas en todo el mundo.

Vía: GameXPlain