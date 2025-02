Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro

Terminator 2 es una de las mejores películas de todos los tiempos, por lo que muchos creadores se han dado a la tarea de recapturar la magia del clásico de James Cameron. Ahora, un estudio en particular se ha sumado a esta contienda, puesto que Bitmap Bureau Terminator 2D: NO FATE, un plataformero en 2D que ha captado la atención del público.

Después de un registro a finales del año pasado, Bitmap Bureau ha revelado oficialmente Terminator 2D: NO FATE por medio de un tráiler, el cual nos da un gran vistazo a la forma en la que el estudio tiene pensado adaptar la película de acción de 1991, algo que luce bastante interesante.

Terminator 2D: NO FATE contará con niveles estilo run and gun y beat’em up, algo que no debería ser una gran sorpresa, puesto que el estudio previamente trabajó en juegos inspirados por Contra y Final Fight. De igual forma, esta entrega cuenta con la licencia de Linda Hamilton y Robert Patrick, aunque parece que no pudieron conseguir el permiso para usar a Arnold Schwarzenegger y Edward Furlong.

El proyecto, sin lugar a dudas, luce muy interesante, con el potencial de convertirse en una joya para todos los amantes de la serie y este tipo de juegos. Terminator 2D: NO FATE llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 5 de septiembre de 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler del anime de Terminator Zero. De igual forma, Terminator: Survivor ha sido retrasado.

Nota del Autor:

Xeno Crisis y Final Vendetta, los previos juegos del estudio, no ofrecen algo completamente nuevo, pero son experiencias muy divertidas. De esta forma, espero que Terminator 2D: NO FATE sea un juego divertido. Como fan de Terminator, esto luce como el videojuego que siempre desee ver en mi Super Nintendo.

Vía: Bitmap Bureau