Tenemos detalles de la segunda parte del DC FanDome

En agosto pasado se llevo a cabo DC FanDome Hall of Heroes, evento dedicado a enseñar el estado en el que se encuentran las diversas producciones de televisión, videojuegos y películas de la compañía de cómics. Sin embargo, recordemos que todavía queda una segunda parte del evento y aquí tenemos los primeros detalles.

Desde antes se había anunciado que FanDome se dividiría en dos para poder compartir con mayor tranquilidad todos lo que DC tiene preparado para sus fans, y ahora sabemos que este nuevo evento se llevará a cabo el 12 de septiembre y se ha publicado un nuevo tráiler sobre lo que podremos ver ese día:

Explore the far corners of the DC Multiverse. Take your love of DC to the next level for 24 hours beginning 9/12. All fans welcome. 🌎🌍🌏#DCFanDome pic.twitter.com/jPXjofsqHJ

— DC (@DCComics) September 4, 2020