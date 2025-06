Tendremos nuevo State of Play esta semana

Esta es una de las semanas más importantes del año. Aunque no hay rastro alguno del E3, algunas compañías no se olvidan de que junio es el momento perfecto para realizar alguna presentación que nos dé una mirada a su futuro. Justo como los rumores ya lo apuntaban, un nuevo State of Play se llevará a cabo el día de mañana.

Así es, PlayStation ha confirmado que mañana, 4 de junio, a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo State of Play. La presentación tendrá una duración de poco más de 40 minutos, en donde tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre los juegos que llegarán al PS5 en un futuro.

Por el momento, PlayStation no ha compartido detalles sobre la presentación, más allá de que desarrolladores a lo largo del todo mundo tendrán alguna participación en este evento. Recordemos que, a diferencia de un PlayStation Showcase, los State of Play están enfocados en los estudios third party, aunque también hay espacio para que los PlayStation Studios nos muestren en qué han estado trabajando.

La presentación la podremos disfrutar en vivo en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Recuerda, el siguiente State of Play se llevará a cabo el 4 de junio a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, los Days of Play han comenzado. De igual forma, Starfield sí llegaría al PlayStation 5.

Nota del Autor:

Considerando que estamos hablando de la presentación de junio, seguramente estamos frente una gran presentación. Aunque todo y nada puede formar parte de este evento, existe la posibilidad de que aquí tengamos el primer vistazo oficial a Resident Evil IX. De igual forma, Marvel’s Wolverine por fin podría reaparecer aquí.

Vía: PlayStation Blog