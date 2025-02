Tendremos nuevo Pokémon Presents la próxima semana

Justo como ya es una tradición anual, The Pokémon Company ha confirmado que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, algo que ha emocionado a la comunidad, quienes esperan grandes anuncios para celebrar un aniversario más de la amada serie de monstruos de bolsillo.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que el siguiente Pokémon Presents se llevará a cabo el próximo 27 de febrero, a las 6:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Lamentablemente, por el momento no hay información oficial sobre el tipo de anuncios que aquí veremos, o cuánto tiempo durará este evento.

Considerando que Pokémon Legends: Z-A llegará este año, es muy probable que veamos algún tipo de avance sobre este juego, incluso no se descarta la posibilidad de conocer su fecha de lanzamiento. Más allá de estos, los eventos de este tipo también cuentan con una serie de actualizaciones para títulos como Pokémon GO y Pokémon UNITE, así como un par de sorpresas.

En esta ocasión, múltiples rumores han señalado que durante el siguiente Pokémon Presents se anunciarían los remakes de la quinta generación, así como la llegada de las primeras tres generaciones a Switch Online. Por el momento no hay información sobre que confirme o desmienta estos rumores, pero no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta.

Recuerda, el siguiente Pokémon Presents se llevará a cabo el 27 de febrero a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, un nuevo evento llega a Pokémon Scarlet & Violet. De igual forma, acusan a tienda de revender tarjetas de TCG.

Nota del Autor:

Este será un gran evento. Aunque aún está por verse si el remake de la quinta generación y los ports de los primeros juegos se hace una realidad, ya sea en Switch Online o una colección, la idea de por fin ver algo más de Legends: Z-A debería ser más que suficiente para emocionar a todos los fans de Pokémon.

Vía: Pokémon