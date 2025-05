Tendremos nuevo Pokémon Presents en julio

Los fans de Pokémon se despertaron con grandes noticias. No solo se confirmó la fecha de lanzamiento de Legends: Z-A, sino que también se ha revelado que un nuevo Pokémon Presents ya está en camino, aunque tendremos que esperar casi dos meses para disfrutar de este evento virtual.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que el próximo Pokémon Presents se llevará a cabo el 22 de julio del 2025 a las 6:00 AM (hora del Pacífico), o a las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). Como siempre, podrás disfrutar de esta presentación en directo por medio del canal oficial de Pokémon en YouTube, y tendrás toda la información con nosotros.

Catch the latest Pokémon news in our next #PokemonPresents on July 22nd at 6 a.m. PST!

See you there, Trainers! 📺 pic.twitter.com/kzpcAAAmxY

— Pokémon (@Pokemon) May 28, 2025