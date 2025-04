Tendremos dos Nintendo Treehouse está semana

El día de mañana, 2 de abril, se llevará a cabo el Nintendo Direct enfocado por completo en el Switch 2. Sin embargo, la Gran N aún tiene mucho que mostrarnos sobre su siguiente consola y, especialmente, sus juegos, por lo que un evento no es suficiente. De esta forma, se ha revelado que el 3 y 4 de abril se llevarán a cabo presentaciones de Treehouse, las cuales nos darán más detalles sobre las experiencias que llegarán a esta consola.

Por medio de la aplicación de Nintendo Today!, la Gran N ha confirmado que el 3 y 4 de abril se llevarán a cabo presentaciones de Treehouse. La primera comenzará a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), y terminará a las 12:00 PM, es decir, tendrá una duración de cuatro horas. La segunda comenzará a las 8:00 AM y terminará a las 11:00 AM, por lo que solo tendremos tres horas de información.

Nintendo Treehouse (Switch 2) is 4 hours and 3 hours long (April 3 and April 4) according to Nintendo Today calendar https://t.co/jP5QSVy5G4 — Wario64 (@Wario64) April 1, 2025

A diferencia de los Nintendo Direct, las presentaciones del Treehouse están a cargo del equipo de relaciones de la Gran N, en donde algunos desarrolladores tienen la oportunidad de darnos un vistazo extenso de los juegos que veremos en un futuro. Considerando su duración, queda claro que los eventos de esta semana aclararán gran parte de nuestras dudas acerca de los títulos que veremos en la ceremonia del 2 de abril.

Si bien por el momento no tenemos información sobre los juegos que veremos en los Nintendo Treehouse, es muy probable que el siguiente Mario Kart y Metroid Prime 4: Beyond formen parte de estas presentaciones detalladas. Junto a esto, es muy probable que la Gran N presente algunos de los proyectos en los que están trabajando durante el Direct del 2 de abril, y a lo largo del 3 y 4 de abril tengamos más detalles sobre estos títulos.

Recuerda, los siguientes Nintendo Treehouse se llevarán a cabo el 3 de abril entre las 8:00 AM y 12:00 PM, y el 4 de abril entre las 8:00 AM y 11:00 AM. En temas relacionados, puedes conocer la duración del Nintendo Direct del 2 de abril aquí. De igual forma, Xbox tiene una sorpresa con el Switch 2.

Nota del Autor:

Este es el gran evento de Nintendo. No solo la compañía ha dominado las conversaciones en los últimos días, sino que el resto de la semana les pertenece. Si bien los Treehouse usualmente solo nos muestran gameplay y aclaran dudas, también pueden revelar información como la fecha de lanzamiento de algún juego, por lo que hay que estar atentos a estas dos masivas presentaciones.

Vía: Nintendo Today!