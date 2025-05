Telcel pierde una gran cantidad de usuarios

El número de usuarios de Telcel ha registrado su primera gran pérdida en 17 años. El pasado mes de abril, la compañía reportó una pérdida de 7,405 consumidores por concepto de portabilidad numérica. Este número puede sonar insignificante para algunos, pero esta es la primera vez desde que se implementó este sistema que Telcel no registra un aumento de usuario por mes.

Desde 2008, año en que la portabilidad numérica, opción que permite mudarte a otra compañía conservando tu número, Telcel ha registrado un aumento de usuarios netos mes con mes. De esta forma, la pérdida de abril logra resaltar aún más, incluso cuando los más de siete mil usuarios no representan un gran porcentaje de la base instalada con esta compañía. Esto fue lo que comentó José Otero, director de la consultora especializada en telecomunicaciones ICT Development Consulting, al respecto:

“Esta pérdida no implica todavía que es algo malo para la empresa, porque no se ha conocido el perfil de los clientes perdidos; pues no es lo mismo perder clientes de pospago de AT&T, que perder clientes de prepago de Telefónica. Una empresa puede perder más clientes de los que gana, y aun así puede aumentar ingresos”.