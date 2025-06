¡Tango Gameworks está de regreso!

Tras el exitoso lanzamiento de Hi-Fi Rush, Microsoft cerró Tango Gameworks el año pasado. Sin embargo, esto no fue permanente, puesto que Krafton, responsables por PUBG, lograron revivir al estudio japonés. Ahora, después de meses en silencio, una nueva etapa para Tango Gameworks comienza el día de hoy, algo que se puede ver claramente gracias a su logo actualizado.

El día de hoy, 2 de junio, Tango Gameworks lanzó su nuevo sitio oficial compartiendo el logo actualizado de la compañía, dejando en claro que están frente a la siguiente etapa en su historia. Por si fuera poco, han abierto una serie de solicitudes de trabajo relacionadas con su próximo proyecto, del cual se desconoce mucho, pero se espera que sea una secuela de Hi-Fi Rush. Esto fue lo que comentaron al respecto:

Tango Gameworks is happy to announce the launch of our new website. It details our creative vision and features a new logo that symbolizes our updated brand image.

We hope you'll join us on this new journey, and look forward to more from us in the future!https://t.co/UdexcG7bjk

— Tango Gameworks (EN) (@TangoGameworks) June 2, 2025