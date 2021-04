Tal parece que Resident Evil Re: Verse se ha retraso hasta el verano de 2021

Además de Resident Evil Village, el próximo 7 de mayo estaría disponible Re: Verse, el componente online multiplayer, similar a lo que vimos el año pasado con el remake de Resident Evil 3 y Resistance. Sin embargo, un mensaje en el sitio oficial de este título revela que este no será el caso.

Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Capcom, el sitio oficial de Resident Evil Re: Verse señala que este título no llegará a nuestras manos en un par de semanas, y estará disponible en algún punto del verano de 2021 en PS4, Xbox One y PC. Por el momento no se ofrece una explicación para esta decisión.

Es importante mencionar que Re: Verse se ha enfrentado a una serie de problemas técnicos durante su periodo de beta, pero nada que no sea inusual en este tipo de accesos anticipados. Esperemos que Capcom ofrezca algún tipo de explicación al respecto lo más pronto posible. Afortunadamente, esto no afectará al lanzamiento de Resident Evil Village el próximo 7 de mayo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

En temas relacionados, el próximo demo de Resident Evil Village se ha extendido por una semana. De igual forma, alguien ya tiene una copia de este título, así que cuidado con los spoilers.

Vía: Resident Evil Re: Verse