Switch pierde importante función con la nueva actualización

Con la llegada del parche, la posibilidad de jugar al mismo título digital en dos consolas distintas mediante el uso de una cuenta principal y otra secundaria se ha extinguido. Este cambio ha derivado en la aparición del código de error 2819-0003, una nueva restricción que afecta a quienes compartían juegos digitales entre dispositivos.

El error se presenta cuando se intenta ejecutar un juego en línea desde una consola secundaria, mientras dicho juego ya está activo en la consola principal asociada a la misma cuenta Nintendo. Esta posibilidad, disponible hasta antes de la nueva actualización, ha sido eliminada como parte de la implementación de la nueva función tarjeta de juego virtual, anunciada recientemente por la compañía.

Para evitar este error, se recomienda seguir una serie de pasos. Primero, verificar cuál es la consola registrada como principal desde la configuración de la cuenta. Luego, cerrar sesión o dejar de usar la cuenta en consolas secundarias si se están ejecutando juegos o programas desde allí. Posteriormente, se debe reanudar la actividad en la consola principal desde el menú HOME. En caso de necesitarlo, también es posible cambiar la consola principal iniciando sesión en la nueva consola y accediendo a la eShop.

Este cambio marca una transición hacia un modelo más controlado de gestión de contenido digital, basado en el uso de las tarjetas de juego virtuales, que permiten compartir juegos con otros usuarios de un mismo grupo familiar, aunque bajo condiciones más limitadas que el método anterior. Al final, será más restringido la forma en la que los usuarios prestan sus juegos en sistemas Nintendo.

Vía: NT

Nota del autor: Como yo no presto cuentas, realmente me da igual el que no se puedan jugar al mismo tiempo. Pero se entiende para quienes tengan este método ya establecido.