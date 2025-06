¿Switch 2 será compatible con otras cámaras web?

Es bien sabido que una de las características esenciales de la próxima consola Switch 2 es el uso de la cámara web al activar la función de Gamechat, haciendo un énfasis especial en que Nintendo está vendiendo el accesorio para quienes deseen convivir en línea. Sin embargo, muchos se están quejando y asumiendo que la empresa japonesa solo quiere quitarles más dinero con el accesorio, lo cual al final no resulta ser cierto, dado que no es el único dispositivo que se puede conectar a la consola.

Como mencionamos, la consola integrará funciones de videollamada y captura de imagen como parte de sus novedades principales. Sin embargo, no será necesario adquirir la cámara oficial de la marca para aprovechar estas características, ya que cualquiera con conexión USB-C compatible podrá utilizarse. Por esa razón, productos como el de Hori con forma de planta también están disponibles.

Habrá títulos como Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV que aprovecharán la cámara para integrar desafíos interactivos y mostrar a los jugadores en pantalla. Y claro, para quienes ya tengan la versión estándar del juego pueden comprar la expansión con un módico precio.

Como dijimos, aunque Nintendo lanzará una cámara oficial para la consola, cuyo precio en México será de $1,449 pesos, en su sitio web la compañía aclaró que los usuarios pueden optar por cualquier cámara USB-C siempre y cuando sea compatible. La consola incluirá una herramienta para verificar esta compatibilidad y evitar inconvenientes al conectar dispositivos externos.

Esta decisión abre la puerta a un abanico más amplio de opciones para los jugadores que deseen experimentar con las nuevas funciones de la Switch 2 sin depender exclusivamente del hardware oficial de Nintendo. Entonces, será cuestión de ver si al final es posible tener la conexión.

La consola llega el 5 de junio.

Vía: VD

Nota del autor: La verdad yo no creo usar nunca el Gamechat, pero es bueno que no forcen a la gente a comprar sus accesorios. No creo que dicha función vaya a llegar muy lejos.