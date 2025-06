Switch 2 puede mejorar juegos de Switch 1 sin lanzar actualización

El día de hoy los titulares de noticias en sitios de entretenimiento se los está llevando Switch 2, y eso se debe a que está arrancando con un catálogo bastante bueno de juegos que van desde las aventuras en cooperativo hasta la conducción de mundo abierto de Mario Kart World. Por su parte, para quienes no aprovecharon algunas aventuras de la consola pasada hay versiones mejoradas de dichos títulos, algunas grandes y otras mínimas, las cuales se agradecen tener.

Se reporta que el dispositivo es capaz de aumentar el rendimiento de ciertos títulos de la consola anterior sin requerir parches o paquetes adicionales. Gracias a su nuevo hardware, juegos lanzados originalmente para Switch 1 pueden ejecutarse con mayor fluidez y resolución automáticamente.

Declaraciones de jugadores en redes sociales muestran cómo títulos como Hyrule Warriors: Age of Calamity y Bayonetta 3 alcanzan hasta 60 fps por segundo en Switch 2, superando ampliamente su desempeño en la consola original. Esto se logra de manera nativa, sin necesidad de comprar mejoras ni descargar actualizaciones especiales.

Sin embargo, esta ventaja no se aplica a toda la biblioteca. Juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Tears of the Kingdom requieren un paquete de mejora con costo adicional para desbloquear un rendimiento optimizado y funciones exclusivas, como la herramienta “Zelda Notes”. Otros como Super Mario Party Jamboree o Kirby and The Forgotten Land también exigen actualizaciones pagadas para acceder a contenido extra y mejor desempeño.

También podemos encontrar parches gratis en juegos como Arms, Pokémon Scarlet y Violet, Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Game Builder Garage los cuales permiten aprovechar la potencia de la Switch 2 sin costo adicional para el usuario.

Recuerda que la consola ya está disponible en varias tiendas.

Vía: XTK

Nota del autor: Definitivamente es algo que valdría checar pronto. Por ahora no hay mucho tiempo, ya que Mario Kart World es el gancho en este momento.