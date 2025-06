Surgen problemas con los juegos digitales de Switch 2

Es una realidad que Switch 2 finalmente esta entre los fanáticos de los videojuegos, consola que está causando sensación alrededor del mundo, ya que es el paso hacia la siguiente generación de Nintendo, y eso se refleja en una adaptación más notoria a los juegos digitales. Hablando justo de este detalle, quienes hayan migrado algunos de sus títulos desde el dispositivo anterior, han estado teniendo percances que se deben tomar a consideración.

El estreno de la consola trajo consigo una serie de mejoras, incluida la función de Virtual Game Cards, que permite acceder al catálogo digital de juegos desde la nueva consola. Sin embargo, muchos usuarios están descubriendo una complicación inesperada: es obligatorio tener a la mano su antigua Switch para autorizar la transferencia de sus títulos.

El procedimiento, que solo debe hacerse una vez, requiere que la consola original se conecte a internet para validar la compartición de la biblioteca digital. Una vez hecho esto, la Switch 2 puede ejecutar los juegos sin necesidad de ingresar nuevamente las credenciales del usuario. El problema surge cuando la consola anterior ya no está disponible, ya sea por extravío, daño o venta.

Esta medida busca proteger las cuentas y evitar accesos no autorizados, pero también representa una barrera para quienes esperaban un proceso más directo. Sin la autorización inicial desde la Switch anterior, los títulos comprados digitalmente no pueden jugarse en la nueva consola, lo que ha generado frustración entre varios compradores.

Una vez completada la sincronización, el sistema permite “cargar” o “expulsar” juegos virtuales como si se tratara de cartuchos físicos. Además, es posible compartir estos juegos con otras cuentas dentro de un grupo familiar, sin necesidad de ceder credenciales, lo cual facilita el acceso compartido. A pesar de las ventajas, el requisito inicial ha dejado claro que la transición digital entre generaciones aún tiene sus complicaciones.

Recuerda que Switch 2 ya está disponible.

Vía: XTK

Nota del autor: Me pasó con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, que no podía cargarlo en la consola. Menos mal que al final se arregló.