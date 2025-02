Surgen primeros detalles de House of The Dragon temporada 3

A pesar de no tiene tanto éxito en comparación a lo que una vez fue Game of Thrones, House of The Dragon ha mantenido a los fans al filo del asiento con las dos primeras temporadas lanzadas hasta este momento, con mucha más acción y mejores efectos especiales. Esto tiene como consecuencia que la tercera oleada de episodios sea una de las más esperadas por los seguidores de George RR. Martin, quien aún está escribiendo muchas novelas de corte medieval.

La tercera temporada llegará en 2026 con una de las secuencias más impactantes de la serie. Francesca Orsi, jefa de series dramáticas y películas de HBO, confirmó que la nueva entrega arrancará con la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval de gran magnitud que fue postergado en la segunda temporada para desarrollarse con mayor escala y detalle en esta nueva fase de la historia.

Este es un evento clave dentro de la Danza de los Dragones, la guerra civil Targaryen que enfrenta a los Negros contra los Verdes. El combate incluirá intensos enfrentamientos marítimos, con dragones incendiando flotas y guerreros luchando por el control del mar. Jacaerys Velaryon, hijo mayor de Rhaenyra Targaryen, tendrá un papel crucial en esta batalla, cuyo desenlace promete ser uno de los momentos más trágicos y conmovedores de la temporada.

El showrunner Ryan Condal destacó que esta batalla requería una preparación extensa debido a su enorme escala. “Estamos construyendo el mayor evento que hemos hecho hasta ahora. Necesitábamos todos los recursos posibles para darle la magnitud que merece”, explicó. Para lograrlo, la producción ha contado con la experiencia de Kevin de la Noy, productor que trabajó en Titanic, garantizando un nivel de realismo y espectacularidad sin precedentes en la serie.

Además del regreso de personajes clave, esta nueva temporada introducirá a Ormund Hightower, primo de Alicent Hightower, quien será interpretado por James Norton. Su participación traerá nuevas intrigas y alianzas dentro del conflicto. Con el rodaje comenzando en marzo de 2025 y finalizando en octubre del mismo año, House of the Dragon se prepara para ofrecer una tercera temporada llena de buen contenido.

Recuerda que ya puedes ver en MAX las dos primeras.

Vía: VD