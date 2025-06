Surgen nuevos detalles de Intergalactic: The Heretic Prophet

Para muchos jugadores resulta decepcionante que hasta este momento Naughty Dog no ha lanzado ningún juego en la generación de PS5, nada más allá de los dos remasters de la franquicia The Last of Us, mismos que no han vendido para mal. Y después de mucha espera, durante The Game Awards mostraron Intergalactic: The Heretic Prophet, nuevo proyecto que irá por la propuesta espacial; y si bien no ha surgido mucha información desde ese teaser, parece que hay buenas noticias para los fans.

La desarrolladora sigue construyendo expectativas con su nuevo proyecto original, protagonizado por la actriz Tati Gabrielle. Y aunque los detalles siguen siendo escasos, una reciente filtración proveniente de LinkedIn sugiere que el juego contará con sistemas de progresión tipo RPG, algo inusual para el estudio conocido por títulos narrativos más lineales.

La información se originó en el perfil de Kristina Gu, exdesarrolladora que trabajó como diseñadora técnica asociada en Naughty Dog entre 2022 y 2024. En su experiencia, menciona haber colaborado en los “sistemas de progresión de RPG” de Intergalactic, lo que ha despertado especulación sobre cómo funcionará este nuevo enfoque en el gameplay de la cazarrecompensas protagonista, Jordan.

Por ahora, no hay indicios claros de qué tan profundo será este sistema. Naughty Dog ya ha utilizado mecánicas similares en The Last of Us, con suplementos que mejoran atributos como la salud o habilidades de escucha, lo cual técnicamente encaja en la categoría de progresión RPG, aunque de forma muy ligera.

Todo apunta a que Intergalactic: The Heretic Prophet podría representar un cambio en la forma en que la empresa diseña sus juegos, aunque también podría mantener su estilo tradicional con pequeños toques de personalización. Sea cual sea el caso, se trata de una de las apuestas más interesantes del estudio en más de una década. Se espera que veamos algo nuevo del juego para fin de año.

Vía: GR

Nota del autor: Ojalá podamos ver algo de jugabilidad, pero ya no quedan muchos eventos en el horizonte. Además, también queda por ver qué se está haciendo con Returnal 2 por parte de Housemarque.