Surgen detalles y trailer de la secuela de Bird Box

¿Recuerdas el año 2018? Ese fue un año extraño, ¿verdad? Se estrenó Black Panther, Meghan y Harry se casaron, la mayor preocupación eran los adolescentes haciendo el desafío de Tide Pod. Y, ¿se acuerdan de Bird Box?

Ha pasado un tiempo desde que la película de terror protagonizada por Sandra Bullock fue relevante para alguien. La película se estrenó en Netflix el 21 de diciembre de 2018, pero después de un lanzamiento viral, pronto quedó en el olvido. Pero el martes, Netflix anunció que Bird Box: Barcelona, un spin-off en español ambientado en el mismo universo, se estrenará el 14 de julio.

Al estilo de Cloverfield y Un lugar en silencio, Netflix está tratando de crear un universo cinematográfico de terror con una estrategia de “antología localizada”. Poco más se sabe sobre Bird Box: Barcelona, aparte de lo que se informó sobre su desarrollo y un avance de un minuto que compartió Netflix.

No comparte conexiones obvias con Malorie, la novela que Josh Malerman, autor de Bird Box, escribió como una secuela de su libro original que inspiró la primera película. Las primeras pistas de Bird Box: Barcelona surgieron en marzo de 2021, cuando se informó sobre el desarrollo de una versión en español de Bird Box dirigida por los directores españoles Alex y David Pastor (The Occupant).

En ese entonces se decía que “podría ser el primero de varios spin-offs de Bird Box en diferentes idiomas”. El nuevo tráiler sugiere vagamente que Bird Box: Barcelona tendrá lugar al comienzo del apocalipsis, en el que las entidades que obligan a las personas a suicidarse después de mirarlas hacen su presencia conocida por primera vez.

La página de IMDB de la película confirma a algunos de sus actores, incluyendo a Diego Calva (Babylon) y Georgina Campbell (Barbarian). A medida que plataformas de streaming como Netflix continúan en una carrera frenética por obtener más suscriptores, y el terror siempre es un atractivo confiable, no es sorprendente que Netflix esté ampliando su exitoso hito de terror que una vez fue viral. Su premisa básica de un incidente global es propicia para múltiples historias, incluso si recicla las mismas emociones una y otra vez.

Vía: Inverse

Nota del editor: ¡Demonios! No recordaba Bird Box hasta que me enteré de este spin-off pero eso no quiere decir que no le vaya a entrar. Pensé que era el regreso de Sandra Bullock al estrellato pero, no ha hecho mucho después de esta buena película de 2018.