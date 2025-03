Surge nueva ola de despidos en PlayStation

El año pasado muchas noticias malas se relacionaron a la palabra PlayStation, y es que se cancelaron varios proyectos de multijugador como servicio, Concord fue cerrado sin haber estado disponible un solo mes en el mercado y no salió ningún gran juego first party de sus estudios fuertes. A pesar de esto, no hubieron consecuencias con la gente que se encuentra trabajando en la empresa, y justo cuando se pensaba ya había terminado la época difícil, no ha hecho más que empeorar.

PS ha sido golpeada con una nueva ola de despidos en Visual Arts, como parte de una reestructuración más amplia dentro de sus operaciones de desarrollo en Estados Unidos. Según fuentes cercanas, los recortes no solo afectaron a empleados que trabajaban en proyectos recientemente cancelados, como un juego de servicio de Bend Studio, sino que se extendieron a otras áreas. Sony no ha emitido comentarios al respecto.

El estudio con sede en San Diego, fue notificado de los despidos esta semana, con el 7 de marzo como último día para varios empleados. Este equipo ha brindado apoyo técnico y artístico a los principales estudios de PlayStation, colaborando en proyectos como los remasters de The Last of Us Part 1 y Part 2. La noticia ha generado reacciones en la industria, como la del exgerente de proyectos de PSVA, Abby Lemaster, quien lamentó la pérdida de desarrolladores con décadas de experiencia en la materia.

Estos despidos llegan en un momento de incertidumbre para PlayStation. Además, la empresa ha experimentado cambios en su liderazgo: Hiroki Totoki asumió como CEO de Sony en enero, mientras que Hideaki Nishino quedó como único CEO de PlayStation, con Hermen Hulst supervisando los estudios.

La reducción de personal en Visual Arts refleja una tendencia en la industria, donde las empresas están retirando recursos de costosas oficinas en Estados Unidos. Durante una sesión informativa el año pasado, Hulst mencionó que la compañía enfrentaba presión sobre el lado de los costos, lo que llevó a despidos masivos en medio del aumento de los presupuestos de desarrollo de juegos AAA.

Incluso cuando hay juegos exitosos como Marvel Rivals, los empleados no logran salvarse de ser expulsados.

Vía: Kotaku