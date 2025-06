Desde hace tiempo se ha rumoreado que la serie de Halo llegará a PlayStation 5 de alguna u otra forma. Si bien el State of Play y el Xbox Games Showcase del verano no compartieron información al respecto, una nueva filtración señala que esta revelación podría suceder en cualquier momento, e incluso podría formar parte del rumoreado Nintendo Direct de junio.

Recientemente, Grunt API, minero de datos de Halo, reveló que actualmente hay un listado oculto en PlayStation Store que hace referencia a un juego de Halo. Notablemente, aquí no se hace mención de la Master Chief Collection o Halo Infinite, lo cual ha llevado a más de una persona a pensar que esto hace referencia al rumoreado remake de Halo Combat Evolved.

Ahora, cuando un listado de este tipo aparece, se debe a que su anuncio podría llevarse a cabo en los próximos días, pero sin algún evento de verano en puerta, muchos creen que este será uno de los anuncios que se lleven a cabo durante el Nintendo Direct de junio, el cual no ha sido confirmado. Parte de esta especulación se debe a que durante el Summer Game Fest no vimos muchos anuncios third party para el Switch 2.

De esta forma, los fans esperan que el siguiente Nintendo Direct nos dé una mirada a los títulos third party en camino al Switch 2, con la estrella del evento siendo el nuevo juego de Halo, el cual también llegaría al PlayStation 5. Ahora, y como sucede en estos casos, por el momento no hay información oficial, y la filtración de la PS Store no garantiza que Master Chief por fin salga de Xbox.

Solo nos queda esperar para ver qué tiene Xbox planeado para el futuro de la serie. En temas relacionados, Halo: The Master Chief Collection sí llegaría al PS5. De igual forma, Halo 2 llegaría al PS5 y Switch 2.

Nota del Autor:

La idea de ver a Halo en PS5 y Switch 2 no es alocada, pero es muy probable que el juego o colección que salga de Xbox no será anunciado en estos momentos. Considerando que el 2026 será el 25 aniversario de la serie, es más probable que esto suceda en algún punto del siguiente año.

Vía: Kotaku