Surge imagen del posible Xbox para la nube

Previo a la revelación del Xbox Series X|S, Phil Spencer, jefe de Xbox, realizó una serie de presentaciones en la oficina de su casa. Fue aquí en donde, sin un anuncio oficial, se reveló el primer vistazo al Series S. Aunque muchos no se dieron cuenta en su momento, esto comenzó una tendencia en donde los fans han analizado cada rincón de las fotos que comparte este ejecutivo. Es así que recientemente se ha señalado lo que parece ser el primer vistazo a la consola de nube en la que está trabajando Xbox.

Para celebrar el 25 aniversario de Fallout, Phil Spencer compartió una imagen de su estante, en donde se pueden apreciar varios ítems relacionados con la serie de Bethesda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una caja blanca en la parte superior. Aunque a primera instancia esto puede lucir solo como un Series S, tal parece que este podría ser el primer vistazo oficial Keystone, la consola que solo estaría enfocada en el streaming.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK

— Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022