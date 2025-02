Si bien es cierto que los servicios de suscripción ofrecen una enorme librería de juegos a nuestro alcance en todo momento, no todo es perfecto. Una de las características de plataformas como Xbox Game Pass y PlayStation Plus, es que los títulos eventualmente dejan de estar disponibles. Esto era lo que muchos pensaron que no iba a suceder con Switch Online. Sin embargo, se ha revelado que esto cambiará en marzo.

Por medio de un comunicado, la cuenta oficial de Nintendo en Japón ha confirmado que Super Soccer, título de Super Nintendo, dejará de estar disponible en Switch Online el próximo 28 de marzo. No se ha dado una razón para esta decisión, y actualmente parece que esto solo afectará al servicio en el país del Sol Naciente, aunque esto se podría extender a otras regiones en un futuro.

『スーパーファミコン Nintendo Switch Online』の収録タイトル『スーパーフォーメーションサッカー』(スパイクチュンソフト)は、2025年3月28日(金)午前10時に配信を終了させていただきます。

配信終了後は、『スーパーファミコン Nintendo Switch… — 任天堂サポート (@nintendo_cs) February 28, 2025

Esto significa que a partir del 28 de marzo, Super Soccer simplemente ya no estará disponible para los usuarios de Switch Online, sin importar si pagan por la versión normal o el Expansion Pack. Este es el primer título en dejar este servicio, y si bien por el momento no hay información oficial sobre un caso similar en un futuro, no se descarta que juegos como Breath of Fire o Banjo-Kazooie tengan el mismo destino en un futuro.

Recordemos que esto usualmente sucede con juegos third party, por lo que todos los títulos de Nintendo se mantendrán en esta plataforma hasta que los servidores lleguen a su fin definitivo. En temas relacionados, el precio del Switch Online sube de precio en México. De igual forma, este fue el último juego en llegar a esta plataforma.

Nota del Autor:

Esto es algo triste. Si bien todos sabíamos que esto era una posibilidad, el hecho de que han pasado varios años desde que llegó el Switch Online, y esto nunca había pasado, le dio esperanzas a los jugadores de que la librería de este servicio estaría disponible hasta el cierre de los servidores. Sin embargo, queda claro que todo tiene un final.

Vía: Go Nintendo