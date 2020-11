Super Nintendo World por fin abrirá sus puertas el próximo mes de febrero

Super Nintendo World en Universal Studio Japan por fin abrirá sus puertas el próximo año. Originalmente, el parque de diversiones iba a entrar en funcionamiento este 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, estos planes fueron retrasados. Ahora, se ha confirmado que será el próximo mes de febrero cuando el público tendrá la oportunidad de asistir a esta esperada zona.

Nintendo confirmó que el parque de atracciones estará disponible a todo el público a partir del 4 de febrero de 2021. De igual forma, se compartieron un par de fotos promocionales en donde podemos ver un poco más del Castillo de Bowser, así como la atracción de Mario Kart.

Recuerda darle click a la galería para ver mejor las imágenes.

También se compartió un pequeño adelanto oficial en video.

De acuerdo con Kurumi Mori, corresponsal de Bloomberg, la atracción de Mario Kart, conocida como Koopa’s Challenge, utiliza un headset de realidad aumentada, y los carros están sobre carriles, así que la experiencia será bastante controlada. En cuanto a las medidas sanitarias, todo será desinfectado, pero Mori señala que el espacio en el Castillo de Bowser es algo compacto, y espera que Universal Studios Japan logre controlar las grandes cantidades de asistentes.

Por último, Bloomber Quicktake compartió un video que nos da un mayor vistazo a esta zona del parque de diversiones.

Japan's #SuperNintendoWorld will open on Feb. 4, 2021 in Osaka.@rumireports gets a world’s first look at @USJ_Official's real-life #Mario Kart. More: https://t.co/T9nUMnB1UB #任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 30, 2020