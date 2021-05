Super Dragon Ball Heroes introduce una nueva transformación para los Saiyajins

Una vez más el anime de Super Dragon Ball Heroes desafía los conceptos establecidos en el canon de la obra de Akira Toriyama, y ha decidido crear una nueva transformación para los Saiyajins, la cual parece que será un gran problema para Goku, Vegeta y compañía.

Durante el más reciente episodio de Super Dragon Ball Heroes, el conflicto entre Goku, Vegeta, Turles y Cumber se elevó al grado de que el miembro del ejército Saiyajin alcanzó un nuevo poder nunca antes visto en la serie. De manera inesperada, Turtles fue capaz de combinar su transformación malvada con la del Super Saiyajin, y así crear al Saiyajin Maligno Legendario.

This new Turles form is officially called the "Legendary Evil Saiyan"

Badass. pic.twitter.com/Eub0s4O56n

— SLO 느린 کند (@SLOplays) May 9, 2021