Sumo Digital está trabajando en 21 proyectos diferentes

Después de ser comprados por Sumo Digital en 2018, The Chinese Room, desarrolladores de Everybody’s Gone to the Rapture comenzaron a trabajar inmediatamente en una nueva IP para el PlayStation 5 y Xbox Series X. ¿Se tratará de otro simulador de caminata? No lo sabemos, pero sin duda es interesante conocer qué traen entre manos.

Sin embargo, eso no es todo. Sumo Digital ha revelado que tienen 21 proyectos diferentes en desarrollo en estos momentos, algunos de ellos son “asociaciones estratégicas” con Sony XDev, SEGA, Focus Home Interactive, y 2K. No podemos decir si todos estos juegos debutarán en consolas, pero ciertamente es una alineación impresionante de publishers con los cuales trabajar.

Anteriormente, Sumo Digital también se iba a hacer cargo del desarrollo de Dead Island 2, pero eventualmente el proyecto quedó a manos de Dambuster Studios, conocidos por haber trabajado en Homefront: The Revolution.

Fuente: Sumo Digital