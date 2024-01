Pese a que la emoción por el juego ha disminuido sustancialmente, estamos a solo unas semanas del lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League. De esta forma, recientemente se liberó un nuevo tráiler de este título, el cual está enfocado en mostrarnos algunas de las capacidades técnicas que solo podremos encontrar en el PlayStation 5.

Recientemente, PlayStation y Rocksteady compartieron un video que nos muestra en acción la forma en la que Suicide Squad: Kill the Justice League hará uso del DualSense y los Pulse 3D de la consola. Esto significa que la vibración háptica será un factor muy importante en la inmersión del jugador. Junto a esto, parece que cada arma tendrá una relación única con los triggers adaptativos. Por último, el audio en 3D es algo que nos dará una clara idea de dónde estamos en relación con los enemigos.

Te recordamos que Suicide Squad: Kill the Justice League llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de febrero de 2024. Por el momento se desconoce si la versión de Xbox tendrá alguna característica única o no. En temas relacionados, Suicide Squad: Kill the Justice League retrasa su lanzamiento una vez más. De igual forma, este juego sufre una filtración masiva.

Nota del Editor:

Es una lástima que Suicide Squad: Kill the Justice League pasó de ser uno de los juegos más esperados de los últimos años, a algo que ha perdido gran parte del interés público. Si bien no dudo que este sea un gran título, los elementos de juego como servicio y su conexión obligatoria en línea han sido tropiezos de los cuales parece que es imposible levantarse.

Vía: PlayStation