El trabajo de Goichi “Suda51” Suda no es para todos, algo que la serie de No More Heroes ha dejado en claro en el pasado. Sin embargo, esto no lo ha detenido, y durante el State of Play del día de hoy nos dio el primer vistazo a Romeo is Deadman, el nuevo título que está desarrollando junto a Grasshopper Manufacture.

Aunque a la distancia el juego puede verse como una nueva entrega de No More Heroes, todo indica a que esta será una experiencia única en comparación con las aventuras de Travis Touchdown. Lamentablemente, tendremos que esperar para ver qué locuras tiene el desarrollador para nosotros, puesto que Romeo is Deadman estará disponible hasta el 2026.

Vía: State of Play