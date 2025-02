Dino Crisis es uno de los juegos más amados en la historia de Capcom. Considerando que la compañía japonesa parece que no está interesada en crear un nuevo juego en esta serie, los fans se han dado a la tarea de crear sus propias secuelas espirituales, como es el caso de Code Violet.

Recientemente, TeamKill Media, quienes en el 2023 nos entregaron Quantum Error, y en 2024 nos dieron Son and Bone, han compartido el primer tráiler de Code Violet, un survival horror en tercera persona inspirado por Dino Crisis. Este título está siendo desarrollado para el PlayStation 5, y estará disponible en algún punto de julio de 2025.

Aunque el avance no nos muestra muchos aspectos relacionados con el gameplay, sí nos da una idea del tipo de juego que TeamKill Media quiere entregarnos. Sin embargo, hay que ser precavidos, puesto que el estudio no tiene la mejor reputación del medio, puesto que Quantum Error es considerado como uno de los peores juegos del 2023.

De igual forma, la recepción inicial no ha sido positiva, con muchos señalando que el juego luce como un demo sin terminar de Unreal Engine. Aun con estas críticas, muchos esperan que este tipo de proyectos le demuestren a Capcom el interés que tienen los jugadores por Dino Crisis. Code Violet estará disponible en PlayStation 5 en julio de 2025. En temas relacionados, el demo del remake de Dino Crisis ya está disponible. De igual forma, los fans no están contentos con Dino Crisis en PlayStation Plus.

Vía: TeamKill Media