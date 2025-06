Uno de los mayores problemas del Switch fue el drift que sufren los Joy-Con de la consola. Si bien muchos esperan que este error no se repita con los controles del Switch 2, todo indica a que los Joy-Con 2 utilizan las mismas piezas de su predecesor. De esta forma, una compañía ya está trabajando para ofrecer una solución al drifting en la nueva consola de Nintendo.

Hace unos días, iFixit publicó un breve desmontaje de los Joy-Con del Switch 2, y confirmó que los joysticks son casi idénticos a los del Switch en términos de cómo fueron construidos. De esta forma, GuliKit, una empresa que se especializa en la producción de joysticks de efecto Hall y TMR, ha confirmado que está trabajando arduamente en la producción de sticks de reemplazo para el Switch 2. Esto fue lo que comentaron:

Yes, still stick drift issue sooner or later somehow. We are working hard on the magnetic joystick replacement.Stay tuned! #Stickdrift #Magneticjoystick #NintendoSwitch2 https://t.co/efScYqATxY

— GuliKit (@GuliKitDesign) June 10, 2025